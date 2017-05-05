Болельщики признали Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в апреле

Болельщики ЦСКА признали голкипера и капитана Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в апреле, сообщает официальный сайт красно-синих.
Вратарь принял участие во всех играх «армейцев» в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с «Уфой» (2:0), в котором отразил пенальти, и со «Спартаком» (1:2). Акинфеев уже в четвёртый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца. По итогам голосования среди болельщиков Акинфеев набрал 38% голосов.
Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке — нападающий Витиньо.