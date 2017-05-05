Агент Ракицкого — про интерес со стороны «Интера»: дыма без огня не бывает

Агент защитника донецкого «Шахтёра» Ярослава Ракицкого прокомментировал слухи о заинтересованности «Интера» в услугах его клиента.
Максим Дудченко, который представляет интересы 27-летнего украинца, сказал, что предметного разговора с представителями «Интера» у него не было, но не исключил того, что вскоре они могут состояться.
«Пока что это всё на уровне слухов, лично со мной никакого конкретного разговора не было. Но отмечу, что дыма без огня не бывает», — цитирует агента «Футбол 24».
В апреле Ракицкий продлил контракт с «Шахтёром» до 2022 года. На трансферном рынке футболист оценивается в € 10 млн.