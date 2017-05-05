«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев голами отметились нападающий Роберт Берич и полузащитник Венсан Пажо. За гостей мячи забивали форвард Гаэтан Лаборде и хавбек Адам Уна, реализовавший пенальти.
«Сент-Этьен» набрал 50 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Бордо» (57) идёт на пятой позиции, позволяющей сыграть в квалификации Лиги Европы.