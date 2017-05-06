Х. Мартинес и Коман не помогут «Баварии» в матче с «Дармштадтом»

Полузащитник Хави Мартинес и нападающий Кингсли Коман не помогут «Баварии» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом». Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, Мартинес простудился, а у Комана имеются проблемы с голеностопом.
Также не сыграет голкипер Мануэль Нойер, который получил перелом ноги во время третьего взятия ворот мюнхенцев в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:4). В то же время, готов сыграть защитник Матс Хуммельс.
Встреча «Бавария» — «Дармштадт» состоится 6 мая, начало — в 16:30 мск.