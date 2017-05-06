Агент не подтвердил информацию о возможном уходе Маноласа в «Интер»

Иоаннис Эвангелопулос, агент защитника «Ромы» Костаса Маноласа, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в «Интер». Ранее появились слухи, что наставник римлян Лучано Спаллетти летом может перейти в «Интер» и забрать с собой Маноласа.
«На данный момент Спалетти является тренером „Ромы“, Манолас — игроком римлян. Если Спаллетти станет тренером „Интера“ и решит приобрести Маноласа, тогда мы сможем поговорить об этом, разумеется, если „Рома“ решит продать его», — приводит слова Эвангелопулоса Football Italia.