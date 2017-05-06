«Амкар» – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 6 мая, в Перми на стадионе «Звезда» состоится матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Амкаром» и ЦСКА.
Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – ЦСКА.
Встречу 06.05.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Ранее команды встречались друг с другом 27 раз. Три матча закончились победой «Амкара», восемь раз команды сыграли вничью, и 16 раз сильнее оказывались футболисты ЦСКА. Последняя встреча между командами состоялась в 2016 году и завершилась вничью со счётом 2:2.
В таблице РФПЛ ЦСКА (50 очков) располагается на третьей строчке, а «Амкар» (34) занимает девятое место.