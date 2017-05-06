Мбенге: «Терек» сохранит мотивацию для игры с «Зенитом», чтобы забить и победить

Нападающий «Терека» Аблайе Мбенге поделился ожиданиями от матча 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Сенегалец в последних двух матчах грозненской команды забил три мяча.
«В двух последних играх я забил три мяча, что является для меня хорошей мотивацией, и для команды, думаю, тоже, так как после забитых мячей мы начали играть лучше. Мы сохраним эту мотивацию для игры с „Зенитом“, чтобы, поехав туда, забивать и побеждать», — заявил Мбенге в интервью клубной пресс-службе.
Встреча «Зенит» — «Терек» состоится в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало — в 19:00 мск.