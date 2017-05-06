Тихонов: главное, что нужно для игры в элитном дивизионе — это стадион

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после домашней победы над «Соколом» (3:1) в матче 35-го тура ФНЛ рассказал, готов ли клуб из Красноярска к выступлению в РФПЛ. За три тура до окончания первенства «Енисей» занимает третье место, дающее право сыграть в переходных матчах за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.
«Главное, что нужно для игры в элитном дивизионе — это стадион. Центральный скоро закрывают на реконструкцию, но клуб прорабатывает несколько вариантов, чтобы этот вопрос решить.
Ну а мы играем от матча к матчу, выходим на поле и честно делаем свою работу, начиная от директора и заканчивая работниками клуба.
Мы стараемся играть так, чтобы нам сказали спасибо. Мы не можем выходить и проигрывать, мы собирались здесь не для этого!", — заявил Тихонов.