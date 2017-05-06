«Факел» победил «Динамо» во второй раз за сезон

В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на «Арене Химки» потерпело поражение с минимальным счётом от воронежского «Факела».
Единственный гол в этом матче был забит на 79-й минуте, когда точным ударом отметился Александр Касьян.
«Динамо», которое досрочно обеспечило себе первое место в ФНЛ по итогам сезона, потерпело первое поражение в чемпионате с 15 октября. Тогда подопечные Юрия Калитвинцева тоже проиграли «Факелу» (1:2). Беспроигрышная серия бело-голубых составила 17 матчей. «Факел» в таблице располагается на седьмой строчке.