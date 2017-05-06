Сёмин: мне нужно поговорить с Лоськовым, чтобы решить, будет он играть или нет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что поговорит с 43-летним полузащитником Дмитрием Лоськовым по поводу возможности его участия в матчах команды.
Летом 2016 года Лоськов вошёл в тренерский штаб «Локомотива», а в феврале 2017-го был включён в заявку «железнодорожников» в качестве игрока.
«Мне нужно поговорить с Лоськовым, чтобы решить, будет он играть в оставшихся матчах сезона или нет. Пока непонятно, хочет он этого или нет. Он тренируется вместе с командой», — передаёт слова наставника «железнодорожников» корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Согласно данным официального сайта «Локомотива», Лоськов провёл 420 матчей. С этим показателем он является рекордсменом по количеству матчей за клуб.