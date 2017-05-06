«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Томью»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 27-го тура РФПЛ с «Томью». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Джано, Мельгарехо, Луис Адриано.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Томь». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.