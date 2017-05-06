«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» и гарантировал себе участие в групповом этапе ЛЧ

«РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Герту» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
По два гола в составе «быков» на свой счёт записали Тимо Вернер и Дейви Зельке. Единственный мяч берлинской команды также забил игрок гостей — на 85-й минуте Рани Хедира забил в собственные ворота.
«РБ Лейпциг» набрал 66 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. Дебютант Бундеслиги гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Герта» (46) идёт на пятой позиции.