Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку «Открытие Арены»!

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от поражения в матче 27-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Главным судьёй матча был Алексей Сухой (Люберцы).
«Мы провели два разных тайма. В первом мы играли организовано, хорошо выходили из обороны, цеплялись. Во втором тайме ребятам не хватило силёнок. К сожалению, у нас нет адекватных замен для усиления игры. Выбор небольшой. Могли во втором тайме сыграть поинтереснее. Моё мнение – пенальти был достаточно сомнительный. Когда мы приехали на стадион и вошли в раздевалку, вы бы видели, какой у ребят был вид. Я знал, что придут болельщики, будут поддерживать команду. Готовить ребят времени не было, я предупредил их, чтобы не пугались.
Почему поставил в основу Солосина, а не Мелихова? Мелихов был не готов к игре в физическом плане. У него была большая нагрузка, он парень молодой. У Солосина же была небольшая травма, которую он залечил. Мелихов хорошо провёл свои матчи, но сегодня мы решили поставить Солосина", — передает слова Петракова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.