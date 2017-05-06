Радимов: я так понимаю, первая команда «Зенита» на Рязанцева не рассчитывает

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил игру полузащитника Александра Рязанцева в домашнем матче 35-го тура ФНЛ с «Мордовией» (3:1) и рассказал о задачах команды. Рязанцев появился на поле на 76-й минуте.
«Я так понимаю, первая команда на Рязанцева не рассчитывает. Он ездил на сборы с нами, потом получил травму. Он недели две с нами тренируется. Я у него спросил: сможешь, если понадобится, выйти на 15 минут в конце. Он ответил, что можно на него рассчитывать.
Задача — не вылететь. С другой стороны, многим ребятам попасть в такую мясорубку — тоже интересно. И если они из нее выберутся, это будет очень хороший опыт борьбы. Одно дело — когда ты играешь, все хорошо, над тобой не довлеет груз. А другое — бороться за выживание", — цитирует Радимова сайт ФНЛ.