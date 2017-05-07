Мусса Думбия: тульскому «Арсеналу» по силам отобрать очки у ЦСКА и без меня

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия, поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Права на Муссу Думбия принадлежат «Ростову».
«Игра получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии груз ответственности давил на нас. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков. Для нашей команды сейчас каждый матч это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.
Желтая карточка для меня стала четвертой, вынужден теперь пропустить игру с ЦСКА. Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с «Амкаром», чтобы выложиться уже на 200 процентов", — цитирует Думбия сайт «канониров».