Гарай попал в сферу интересов «Челси» и «Интера»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай заинтересовал «Челси» и «Интер». Представители миланского и лондонского клубов уже контактировали с испанской командой на предмет возможного трансфера экс-футболиста «Зенита», пишет Tribal Football со ссылкой на Tuttosport.
Сообщается, что Гарай в любом случае покинет «Валенсию» грядущим летом, так как руководство «летучих мышей» недовольно выступлением команды в этом сезоне и собирается устроить серьёзную чистку состава.
30-летний Гарай в нынешнем сезоне провёл 25 матчей в Примере и забил два гола.