Митрюшкин: моя цель — поехать на ЧМ-2018, знаю, что Черчесов следит за мной

21-летний российский голкипер Антон Митрюшкин, выступающий за швейцарский «Сьон», рассказал о своей цели быть в составе сборной России на домашнем ЧМ в 2018 году.
«Это очень хорошо для России. Много новых стадионов уже построены, и ещё некоторые находятся в стадии строительства. И я надеюсь быть там. Я сделаю всё для этого. Это моя цель. Я знаю, что Станислав Черчесов следит за мной», — заявил Митрюшкин в интервью изданию Blick.
Высказался вратарь и об основном голкипере сборной и капитане национальной команды Игоре Акинфееве.
«На самом деле на моей родине Игорь — монстр. Ему за 30, а это идеальный возраст для вратарей. Беленов и Гилерме? Это два супервратаря. Но я постараюсь сделать всё для того, чтобы тренер выбрал меня», — заявил Митрюшкин.