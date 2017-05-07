Л. Диарра: по-прежнему хочу играть за сборную Франции

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра, который договорился о переходе в «Аль-Джазиру», рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в ОАЭ, а также заявил, что не хочет завершать карьеру в сборной Франции.
«У меня была возможность остаться в Европе, но я решился на изменения. Хочу новой жизни для себя и своей семьи. Я счастлив, ведь смогу передать свой опыт и показать, что моя карьера не закончена. Это новое спортивное начало, а не конец.
Я по-прежнему хочу играть за сборную Франции. Я согласен, что перехожу в незаметный чемпионат, но если Дидье Дешам позвонит мне, я с удовольствием откликнусь», — цитирует Диарра L'Equipe.