Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Л. Диарра: по-прежнему хочу играть за сборную Франции

7 мая 2017, воскресенье. 14:18. Футбол

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра, который договорился о переходе в «Аль-Джазиру», рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в ОАЭ, а также заявил, что не хочет завершать карьеру в сборной Франции.

«У меня была возможность остаться в Европе, но я решился на изменения. Хочу новой жизни для себя и своей семьи. Я счастлив, ведь смогу передать свой опыт и показать, что моя карьера не закончена. Это новое спортивное начало, а не конец.

Я по-прежнему хочу играть за сборную Франции. Я согласен, что перехожу в незаметный чемпионат, но если Дидье Дешам позвонит мне, я с удовольствием откликнусь», — цитирует Диарра L'Equipe.

Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Футбол Лассана Диарра
Новости. Футбол
7 мая 2017, воскресенье
14:19 В Бразилии утверждают, что «Реал» приобретёт Винисиуса Жуниора за € 45 млн
14:18 Л. Диарра: по-прежнему хочу играть за сборную Франции
14:17 Митрюшкин: моя цель — поехать на ЧМ-2018, знаю, что Черчесов следит за мной
14:06 Каррера не стал общаться с игроками «Спартака» после матча с «Томью»
13:56 Милевский: для меня сборная Украины стоит на втором месте
13:53 «Зенит» упустил победу над «Тереком» в молодёжном первенстве
13:46 «Барселона» поддержала проведение референдума о политическом будущем Каталонии
13:34 Яковлев: «Анжи» верит в Юрченко, он нам очень помогает
13:17 «Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд
13:14 Видаль об отмене наказания Месси: хочу, чтобы правила были одинаковы для всех
13:09 Эррера: мы защищаем «Манчестер Юнайтед» — величайший клуб в Англии
12:53 Штарке: наслаждался каждой минутой даже во время разминки «Баварии»
12:38 «Зенит» – «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
12:37 Ярмоленко: пример Коноплянки заставил меня задуматься, но я готов
12:33 Гарай попал в сферу интересов «Челси» и «Интера»
12:28 Голландский арбитр Куйперс назначен на матч «Ювентус» — «Монако»
12:18 Созин: судьи ошибаются из-за огромного давления со стороны больших клубов
12:18 Земан поддержал решение Мунтари, ушедшего с поля из-за расистских оскорблений
12:13 Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча в чемпионате Израиля
12:00 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:54 Алексис Санчес: поговорим с Венгером о моём будущем по окончании сезона
11:43 Источник: Слуцкий может возглавить «Челси» в случае ухода Конте
11:29 Симеоне: для «Атлетико» нет ничего невозможного
11:10 «Бастия» — «ПСЖ»: Маркиньос считает, что гол забил не он, а Ло Сельсо
11:09 «Рубин» – «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
11:08 Габи: если «Барселона» совершила «камбэк», то и «Атлетико» способен
11:00 Игроки «Суонси» оплатят болельщикам билеты на гостевой матч с «Сандерлендом»
10:51 «Зенит»: все билеты на матч с «Тереком» проданы, ожидается до 30 тыс. зрителей
10:50 Ярмоленко: стыдно, что в этом году «Динамо» проиграло чемпионство так бездарно
10:30 «Ливерпуль» – «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:30
10:23 Ахметов поздравил «Шахтёр» с 10-м чемпионством
10:17 Интервью Касемиро прервал мальчик, попросивший у игрока «Реала» футболку
10:12 Моуринью: надеюсь, Венгер продолжит работать в «Арсенале»
10:12 Бубнов: хочется, чтобы 2-й матч «Зенита» на новом стадионе получился праздничным
09:56 Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
09:49 Мората: хочу играть каждую минуту каждого матча, но понимаю, что это невозможно
09:43 Шевченко: в матче с «Ростовом» судьба вернула тульскому «Арсеналу» должок
09:28 «Оренбург» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:25 Аллегри: для «Торино» матч с «Ювентусом» был игрой сезона, и они заслужили ничью
09:19 Касемиро: судьба титула в Испании зависит от «Реала», мы не смотрим на «Барсу»
09:19 «Барселона» определилась с заменой Луису Энрике на посту главного тренера
08:44 Клопп: пусть «Ливерпулю» и тяжело в играх с аутсайдерами, но мы — в топ-4 АПЛ
08:30 Местре: переговоры «Барселоны» с Месси продвигаются успешно, скоро будут новости
07:47 Более 40 человек пострадали в массовой драке во время финала Кубка Греции
07:12 Сотрудник канала Rai Sport в прямом эфире оскорбил защитника «Ювентуса» Бенатиа
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Удержит ли "Зенит" второе место по итогам чемпионата?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+