Клопп: Милнер не должен винить себя — это футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от ничьей с «Саутгемптоном» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0. Джеймс Милнер не забил пенальти в середине второго тайма.
«Думаю, мы играли достаточно хорошо, чтобы рассчитывать на победу. „Саутгемптон“ хотел набрать очки и играл от обороны, у меня нет проблем с таким стилем, это же их выбор. Играть против 10 защитников „Саутгемптона“ очень сложно, гол мог бы вскрыть игру, но мы не забили. Мы ещё не закончили, надо победить в оставшихся матчах — это всё, что мы можем сделать. Мы не остановимся.
Милнер не должен винить себя — это футбол. Его гол, конечно, помог бы, но результат получился таким не только из-за Джеймса", — сказал Клопп в эфире Sky Sports.