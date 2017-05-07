Дубль Цакташа принёс «Рубину» волевую победу над «Уфой»

«Рубин» выиграл у «Уфы» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В середине первого тайма Дмитрий Стоцкий обработал мяч у чужой штрафной площади, после чего на рывке ушёл от защитника «Рубина» и ударом в нижний угол открыл счёт. На 38-й минуте Мийо Цакташ реализовал пенальти за фол на Рубене Рочине.
В дебюте второго тайма Денис Ткачук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной, Цакташ выпрыгнул выше всех и кивком головы переправил мяч в верхний угол, оформив дубль.
«Рубин» (35 очков) занимает восьмое место в РФПЛ, «Уфа» (36 баллов) — седьмая.