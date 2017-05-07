Президент «Оренбурга» Столыпин: получается, «Краснодар» — наша команда

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«Получается, «Краснодар» — наша команда – в первом круге 3:3 сыграли, в Кубке тоже неплохо получилось, и вот сегодня выиграли. Тщательно изучили каждого игрока соперника, оттуда и результат. Плюс было огромное желание, самоотдача от наших ребят. Думаю, эти эмоции помогут нам в дальнейшей битве для выполнения поставленной задачи.
Видимо, мы больше хотели выиграть, поэтому всё так получилось. Особо опасных моментов у «Краснодара» я не увидел. Подходы были, но ничего более. Роберт Геннадьевич провёл грамотную работу. Все зоны были перекрыты, мы действовали на контратаках. Первым номером не играли. Тренерская установка была выполнена на все 100 процентов. Счёт на табло. В общем, довольны и игрой и победой. Ещё и столько зрителей пришло — никогда столько не было!
Будем дальше сражаться! Впереди у нас ещё три битвы», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.