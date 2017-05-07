Форстер: не думаю, что мне удалось проникнуть в разум Милнера перед пенальти

Вратарь «Саутгемптона» Фрейзер Форстер поделился впечатлениями от ничьей с «Ливерпулем» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0. Джеймс Милнер не забил пенальти в середине второго тайма.
«Приятно взять пенальти. Я много пропустил из-за травм, но сегодня мне немного повезло.
Не думаю, что мне удалось проникнуть в разум Милнера перед исполнением пенальти. Джеймс — футболист мирового класса, у него фантастический послужной список", — сказал Форстер в эфире BBC Sport.