Семак: «Уфа» — скромный клуб. Нас в расчёт не берут, поэтому не говорим о судьях

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение «Рубину» (1:2) в гостевом матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«Не удалось удержать победный результат, потому что неудачно сыграли при стандартных ситуациях, в результате которых пропустили два мяча. У нас были моменты, чтобы сравнять счёт. По второму тайму претензий к своей команде у меня быть не может. Ребята хорошо двигались, старались и создавали моменты. Однако, чтобы выигрывать, нужно забивать больше.
Спорный момент с пенальти? Спросите у судейства, откуда я знаю. Там было столько моментов в обе стороны, которые с них нужно спрашивать. Если Жонатас выходит и хватается за голову, то что говорить о нас, о скромном клубе. Нас в расчёт никто не берёт, поэтому мы не говорим о судействе», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».