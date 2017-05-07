Каррера: я остаюсь в «Спартаке» на следующий сезон

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после того, как клуб одержал досрочную победу в российской Премьер-Лиге, сообщил, что останется в команде на следующий сезон. Ранее появлялись слухи, что итальянский специалист может покинуть клуб ближайшим летом.
«Останусь ли в «Спартаке» на следующий сезон? Да», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.