Моуринью: впервые после моего приезда болельщики «Арсенала» не плачут

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии. Наставник «канониров» Арсен Венгер впервые победил команду Моуринью в АПЛ
«Я разочарован результатом, а не качеством игры. Игра мне как раз понравилась — как командная, так и выступления отдельных футболистов. Мы проиграли, потому что не забили, у „МЮ“ были отличные шансы при счете 0:0, но мы их упустили, а „Арсеналу“ немного повезло с первым голом.
Это первый случай, когда после моего приезда на стадион «Арсенала» оболельщики «Арсенала» чувствуют радость. Прежде было так: я уезжаю с «Хайбери», они плачут. Я уезжаю с «Эмирейтс», они плачут. Раньше они шли по улице, опустив голову. Сегодня они поют, потому что им хорошо.
«Арсенал» – большой клуб. Думаете, мне приятно, что такой большой клуб не выигрывает главные трофеи? Честно — нет. Арсен Венгер не обычный тренер, он большой тренер. Так часто побеждать его в очных встречах и никогда не проигрывать — что-то из ряда вон выходящее", — сказал Моуринью в эфире Sky Sports.