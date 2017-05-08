Нурмагомедов: хочу поздравить «Спартак» с досрочной победой в РФПЛ

Боец UFC и президент Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов (24-0) прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.
«С детства слежу за футболом и даже мечтал стать футболистом. Но потом понял, что лучше решать, кто сильнее, один на один, чем в команде. А за футболом и РФПЛ слежу, конечно. Болел за «Спартак», когда он играл с «Зенитом», потому что мой отец с 80-х годов болеет за «Спартак» и до сих пор помнит все старые составы.
Хотел бы поздравить «Спартак» с досрочной победой в чемпионате России. Думаю, у «Спартака» там много болельщиков, потому что это народная команда. Ещё раз поздравляю», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.