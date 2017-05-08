Черчесов: поздравляю Федуна за терпение и за то, что он делает для «Спартака»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил владельца «Спартака» Леонида Федуна с чемпионством красно-белых в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Спартак» — объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей «Спартака» и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды", — сказал Черчесов.
Черчесов работал главным тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год. В 2007 году под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России.