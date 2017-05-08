Ватцке и Тухель конфликтуют, последний может покинуть «Боруссию» Д

Между главным тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем и исполнительны директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке разгорелся конфликт. Он обусловлен взрывами около автобуса команды в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).
Тухелю не понравилось, что игра была назначена сразу же на следующий день после взрывов. Тренер отметил, что он не принимал участия в решении по этому вопросу, которое принимали Ватцке и президент клуба Райнхард Раубалл. В результате, как сообщает Bild, Тухель может покинуть «Боруссию», несмотря на то, что имеет контракт до лета 2018 года.
В результате взрывов у автобуса «Боруссии» защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы и был прооперирован на правой руке и запястье.