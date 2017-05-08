«Твенте» получит €500 тыс. за то, что Промес стал чемпионом в составе «Спартака»

«Твенте», за который ранее выступал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получит бонус в размере € 500 тыс. от московской команды за то, что голландский футболист стал в составе «Спартака» чемпионом России, сообщает Voetball International.
Отмечается, что при переходе Промеса в «Спартак» в 2014 году между клубами была договорённость о пункте, согласно которому москвичи выплатят «Твенте» бонус, если Промес станет чемпионом России или выйдет со «Спартаком» в Лигу чемпионов.
Накануне «Спартак» оформил чемпионский титул после того, как как «Зенит» дома проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы обойти московский клуб.