Каррера: если меня не выгонят, хотел бы остаться в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал чемпионство красно-белых. «Спартак» гарантировал себе золото РФПЛ после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:1.
«Мы с супругой плакали от радости. Вместе находились в одном из клубов Москвы и смотрели матч «Зенита». Когда прозвучал финальный свисток эмоции были невероятные. Очень важное достижение для всей нашей семьи и для моей карьеры. Рад за игроков, болельщиков, за нашего президента Леонида Федуна, это всеобщая победа.
Какие теперь планы? У нас запланирована утренняя тренировка в Тарасовке. Впереди ещё три игры. Я не хочу расслабляться, нужно набрать 70 очков.
Сыграть против Конте в Лиге чемпионов? (Каррера работал с итальянцем в «Ювентусе». — Прим. «Чемпионата»). Если меня не выгонят, я бы хотел остаться в «Спартаке» (улыбается). В футболе всё меняется очень быстро, нужно быть в форме. Но шутки в сторону, на данный момент я думаю только о «Спартаке», — цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport.