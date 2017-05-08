Тарханов: перестали выполнять всё во 2-м тайме, даже комментировать это не могу

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:3) в домашнем матче 27-го тура РФПЛ.
«В первом тайме хорошо играли, надёжно. Могли забить больше, чем один мяч. Во втором тайме какой-то непонятный футбол показали. Два заброса – два гола в наши ворота. В первом тайме всё выполняли, после перерыва перестали выполнять. Даже комментировать это как-то не получается…
Всё сказывается. И финал Кубка, и удаления неправильные в матче с «Зенитом». Психологически команда не готова наносить удары. Хотя в первом тайме хорошо выглядели. Почему не вышли вместе Павлюченко и Ильин в стартовом составе? Это два нападающих, а соперник выставил пять хавбеков. Они бы тогда имели преимущество в отборе", — цитирует Тарханова сайт «Крыльев».