Индзаги: говорить всегда легко, со стороны каждый видит себя специалистом

Бывший игрок и тренер «Милана» Филиппо Индзаги, ныне возглавляющий «Венецию», рассказал о тренерской работе, но отказался отвечать на вопрос о проблемах россонери.
«Тренерам приходится управлять командой из 30 человек, но когда результаты приходят, ты чувствуешь себя просто прекрасно. Это фантастический опыт. Я многому научился у тех специалистов, с которыми работал по ходу карьеры, но думаю, что каждый должен быть самим собой, потому что копирование чужих идей не заслуживает доверия. Хотя я, конечно, стараюсь не повторять ошибок, допущенных моими коллегами-тренерами.
«Милан» в беде? Это не моё дело, я думаю о «Венеции». Говорить со стороны всегда легко, со стороны каждый видит себя специалистом… Вы и так знаете, что я думаю о «Милане», — сказал Индзаги в интервью Italia 1.