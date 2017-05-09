Карякин: поздравляю «Спартак» с заслуженной победой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил «Спартак» с досрочной победой в РФПЛ. Красно-белые опережают ближайшего преследователя на 10 очков за три тура до завершения первенства.
«Спартак» — чемпион! Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за потрясающую игру в этом сезоне! Болеть за вас было одно удовольствие», — написал Карякин в «Твиттере».
Карякин нанёс первый удар по мячу в матче 17-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» (2:1).
Фотографию, прикреплённую Карякиным к сообщению, можно посмотреть в его «твиттере».