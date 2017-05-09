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Ушахин: у нас всех единая задача — оставить «Луч-Энергию» в ФНЛ

9 мая 2017, вторник. 01:38. Футбол

И.о. главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин прокомментировал своё назначение на этот пост. Ушахин принял команду после того, как в отставку был отправлен главный тренер команды Константин Емельянов. В следующем матче 10 мая «Луч-Энергия» на выезде сыграет с «Химками».

«Сегодня утром позвонил исполнительный директор клуба Александр Голубчиков и предложил возглавить команду на оставшиеся три тура. Так и спросил: „Готов?“. Я ответил утвердительно, вот и вся процедура. Созвонился с начальником команды Артёмом Емельяновым, он представил план работы команды перед игрой 10-го мая в Химках. Я с ним ознакомился, чуть подкорректировал и жду завтра команду. Ничего сверхъестественного нет, также тренировки и теоретические занятия. Устраивать перестройку команды за три тура до финиша точно не надо.

Естественно, за 5-6 туров до окончания можно было бы сделать больше, чем сейчас, но всё равно ситуация рабочая. Нам необходимо сражаться на поле и добывать очки. Завтра встречу команду, побеседую со всеми футболистами, узнаю психологическое состояние каждого из них. Будем исходить из того, что у нас есть. Многих футболистов знаю, мы уже вместе работали. Хочу оставить „Луч-Энергию“ в этой лиге. У нас у всех единая задача.

Знаю, что у „Химок“ есть какой-то рекорд, они вроде как четыре года дома никому не проигрывают. Уже посмотрел их матчи, сделал выводы, будем готовиться. Будем работать все вместе над решением главной задачи, и я уверен, что равнодушных людей в команде нет», — приводит слова Ушахина пресс-служба клуба.

За 3 тура до конца чемпионата «Луч-Энергия» занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника из зоны вылета («Сокол») на 3 очка.

Источник: Официальный сайт ФК "Луч-Энергия" Сообщить об ошибке
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