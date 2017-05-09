Академия «Спартак» примет благотворительный фестиваль «Красно-белое сердце»

28 мая с 11:00 до 19:00 на полях Академии «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова пройдёт VIII ежегодный благотворительный спортивный фестиваль «Красно-белое сердце».
Мероприятие приурочено ко дню защиты детей. Все средства, собранные на фестивале, пойдут на проведение благотворительных акций в детских домах Владимирской, Рязанской, Костромской и Ярославской областях.
В программе праздника — любительские турниры по мини-футболу для взрослых и детей из детских домов, а также спортивное соревнование за звание «Самый спортивный детский дом/школа-интернат».
Организаторами фестиваля являются сообщество болельщиков «Спартака» — «Фратрия», благотворительный фонд «Красно-белое сердце», а также футбольный и хоккейный клубы «Спартак».
Подробнее о мероприятии, а также о проводимых турнирах можно узнать на сайте «Фратрия».