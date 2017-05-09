Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в апреле

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам прошлого месяца, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции. В апреле 18-летний форвард опередил в борьбе за первое место нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани и полузащитника «Ниццы» Жана-Мишеля Сери.
В прошлом месяце французский футболист монегасков сыграл три матча, при этом забив два победных мяча во встречах с «Тулузой» и «Лионом».
Всего в нынешнем сезоне Мбаппе провёл 26 матчей в Лиге 1, в которых отметился 14 голами и шестью передачами.