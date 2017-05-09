Источник: «Зенит» предложит Паулу Соузе трёхлетний контракт

«Зенит» сделает предложение главному тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе возглавить петербургскую команду по окончании нынешнего сезона. Как сообщает Tuttomercatoweb, специалист получит от сине-бело-голубых предложение подписать контракт сроком на три года. При этом издание отмечает, что у дортмундской «Боруссии» больше шансов заполучить Соузу, в котором немецкий клуб также заинтересован.
46-летний Соуза является главным тренером «фиалок» с лета 2015 года. Ранее в СМИ сообщалось, что по окончании нынешнего сезона он покинет пост главного тренера «Фиорентины».