Агент: надеюсь, «Спартак» для Боккетти не только настоящее, но и будущее

Андреа Д'Амико, агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, опроверг слухи о том, что итальянец зимой мог оказаться в «Зените». В январе Боккетти продлил контракт с московским клубом до лета 2020 года.
«Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в «Спартаке». Надеюсь, что «Спартак» для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.
Существовал ли вариант с «Зенитом»? Нет. Предложения из питерского клуба не поступало", — заявил агент в интервью еженедельнику «Футбол».
Высказался Д'Амико и по поводу будущего ещё одного своего клиента — защитника «Зенита» Доменико Кришито.
«Пока об этом (продлении контракта) разговора не было. Но, видя, каков статус Миммо в команде и зная его качества, думаю, проблем с новым контрактом не будет.
В клуб действительно поступали серьёзные запросы, итальянские команды очень хотели видеть у себя Доменико. Но «Зенит» сделал всё, чтоб его удержать. К тому же Кришито здесь многое держит. Он любит ваш город, постоянно выступает в еврокубках, два раза был чемпионом страны и борется за высокие места каждый сезон", — заявил агент.
«У тех, кто выступает в Серии А, шансы обратить на себя внимание тренера сборной действительно выше. Но в карьере футболиста часто случаются моменты, когда приходится расставлять приоритеты. Это не значит, что игра за сборную Кришито не интересует. Тем не менее зарплату ему платит не сборная Италии, а «Зенит». Нам важнее быть здесь. Ещё раз подчеркну, это всегда выбор сложный. И лишь после того, как все факторы положены на весы важности, игрок определяет, что перевешивает», — подчеркнул Д'Амико.