Габи: «Атлетико» попытается совершить нечто сложное в ответной игре с «Реалом»

Капитан «Атлетико» полузащитник Габи поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» (10 мая) в полуфинале Лиги чемпионов. В первой встрече «сливочные» на своём поле обыграли «матрасников» со счётом 3:0.
«Недавно на «Сантьяго Бернабеу» был такой момент, что мы слышали только фанатов «Атлетико». Просто мурашки по коже… Наши болельщики поддерживают нас, и мы должны на поле показать им, что это для нас значит. Мы собираемся отдать все силы. Завтра мы попытаемся совершить нечто очень сложное. Команда «Атлетико» должна сыграть намного лучше, чем в первом матче. Нам нужна более сбалансированная игра. Думаем над тем, как повернуть всё в свою пользу.
У нас компактная команда, которая может менять стиль игры. До сих пор нам это помогало. Мы должны использовать свои моменты и пытаться реализовать «стандарты». Последний матч Лиги чемпионов на стадионе «Висенте Кальдерон» — это особое событие. Надеюсь, это будет особенный вечер для всех.
Несколько лет назад мы выиграли 4:0, забив два быстрых гола. Им пришлось раскрываться, и мы забили ещё дважды. Завтра всё будет по-другому. Но мы уверены, что можем сделать «камбэк», — цитирует Габи пресс-служба УЕФА.