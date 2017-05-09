ФИФА выделит 16 мест УЕФА для участия на ЧМ-2026

Совет ФИФА на заседании в Бахрейне утвердил квоты между футбольными конфедерациями на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в новом формате с 48 странами-участницами, сообщает пресс-служба организации.
На заседании ратифицировали предложение бюро совета ФИФА, по которому квоты между конфедерациями будут распределены следующим образом: УЕФА (Европа) — 16 квот, КАФ (Африка) – 9,5, АФК (Азия) – 8,5, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна) — 6,5, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 6,5, ОФК (Океания) — 1,5. Квота страны, которая будет принимать турнир, будет автоматически взята из квоты конфедерации этой страны.
Две оставшиеся квоты будут разыграны в межконтинентальном турнире, в котором примут участие по одной команде из каждой конфедерации (кроме УЕФА) и дополнительно одна сборная из конфедерации, к которой относится страна — хозяйка турнира.
Окончательное утверждение квот запланировано на 11 мая.
Напомним, что в чемпионате мира 2018 года примут участие 32 команды, из которых 14, включая страну — хозяйку турнира сборную России, представят УЕФА. Остальные квоты распределены следующим образом: КАФ – 5, АФК – 4,5, КОНМЕБОЛ — 4,5, КОНКАКАФ — 3,5, ОФК (Океания) — 0,5.