Дани Алвес впервые в карьере забил три гола в одном сезоне Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес отличился в первом тайме ответного домашнего матча полуфинала Лиги чемпионов с «Монако». На 44-й минуте футболист удвоил преимущество своей команды (2:0), нанеся красивый удар из-за штрафной.
Для 34-летнего бразильца этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На групповой стадии он отличался в матчах против загребского «Динамо» и «Порту». За десять предыдущих лет выступлений в Лиге чемпионов Алвес ещё никогда не забивал три мяча в одном розыгрыше турнира.
Посмотреть видео с голом Дани Алвеса в ворота «Монако» можно в «Твиттере».