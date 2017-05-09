Джеко, скорее всего, не поможет «Роме» в матче с «Ювентусом»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко, скорее всего, пропустит матч 36-го тура итальянской Серии A против «Ювентуса» из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт римского клуба, у боснийского форварда диагностировано незначительное растяжение икроножной мышцы левой ноги.
Ожидается, что из-за травмы 31-летнему футболисту предстоит пропустить около 10 дней.
В текущем сезоне Джеко забил 27 голов в итальянском чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.
Матч «Рома» — «Ювентус» состоится на стадионе «Олимпико» в Риме в воскресенье, 14 мая. Начало — в 21:45 мск.