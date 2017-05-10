«Атлетико» стал очередным претендентом на форварда «Малаги» Сандро Рамиреса

Мадридский «Атлетико» вступил в борьбу за нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса, сообщает Marca. Конкурентами «матрасников» в этой борьбе являются «Севилья», «Эвертон» и «Саутгемптон».
Ранее сообщалось, что наставник «Эвертона» Рональд Куман специально побывал на матче 36-го тура чемпионата Испании между «Малагой» и «Сельтой» (3:0), чтобы понаблюдать за игрой 21-летнего Рамиреса.
В нынешнем сезоне Рамирес провёл в Примере 28 матчей, отметившись 14 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с «Малагой» рассчитан до лета 2019 года.