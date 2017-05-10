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Антич считает «Ювентус» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов

10 мая 2017, среда. 06:41. Футбол

Бывший главный тренер «Барселоны» и мадридских «Реала» с «Атлетико» Радомир Антич поделился мнением о том, у кого больше шансов на победу в Лиге чемпионов. Он делает ставку на туринский «Ювентус», который уже вышел в финал турнира, обыграв в полуфинале «Монако». Антич высказался перед ответной игрой полуфинала между «старой синьорой» и монегасками, в которой итальянцы победили со счётом 2:1.

«Команда, пропускающая в 11 матчах лишь два гола и удерживающая свои ворота на замке в двух играх с «Барселоной», является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. «Ювентус» — сбалансированная команда во всех аспектах игры, и это её лучшее оружие», — приводит слова Антича Marca.

«Ювентус» в финале может встретиться с «Реалом» или «Атлетико». В первой игре на своём поле «сливочные» одержали уверенную победу со счётом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 10 мая.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Ювентус Радомир Антич
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