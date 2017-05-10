«Наполи» готовится сделать предложение «Реалу Сосьедад» о трансфере Оярсабаля

Руководство «Наполи» провело переговоры с «Реалом Сосьедад» по поводу возможного переезда нападающего Микеля Оярсабаля в Италию, утверждает TMW. В ближайшее время неаполитанцы сделают баскам конкретное предложение.
Действующий контракт 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Оярсабаль является воспитанником «Эйбара». За первую команду «Реала Сосьедад» он дебютировал в октябре 2015 года.
В нынешнем сезоне Оярсабаль провёл 36 матчей в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.