Мбаппе: отвечу на вопрос о своём будущем по окончании сезона

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе обещал ответить на вопрос о том, собирается ли он поменять клубную прописку, лишь по окончании сезона. На талантливого 18-летнего футболиста монегасков претендует не один ведущий клуб Европы.
«Я отвечу на вопрос о своём будущем по окончании сезона. В данный момент сконцентрирован на оставшихся матчах сезона. Впереди нас ждут очень важные игры, и мне необходимо сосредоточиться на них», — приводит слова Мбаппе Marca.
Ранее сообщалось, что Мбаппе согласился на переход в мадридский «Реал». Действующее соглашение футболиста с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.