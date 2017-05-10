«Ницца» может пригласить Раньери в случае ухода Фавра

Руководство «Ниццы» начало поиски главного тренера на случай ухода нынешнего рулевого Люсьена Фавра. Накануне стало известно, что швейцарский специалист может возглавить дортмундскую «Боруссию».
France Football сообщает, что в случае ухода Фавра на его место может быть приглашён бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери. Под руководством итальянца «лисы» в сезоне-2015/16 впервые в истории выиграли чемпионат Англии.
У 65-летнего Раньери уже есть опыт работы во Франции. С 2012 по 2014 год он руководил «Монако», который вывел из второй лиги в высшую.