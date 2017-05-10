Болельщики «Ливерпуля» закидали камнями машину Коутиньо

Фанаты «Ливерпуля» негативно отреагировали на возможный уход из клуба полузащитника Филиппе Коутиньо. В прессе прошла информация, что футболист интересен «Барселоне» и хотел бы попробовать свои силы в каталонском клубе.
Mundo Deportivo пишет, что по этой причине фанаты решили выразить своё недовольство, закидав автомобиль камнями. В результате машины марки Porsche Cayenne, припаркованной на стоянке возле домашней арены «Ливерпуля», были разбиты боковые стекла и повреждён кузов.
Ранее испанские СМИ сообщили, что «Ливерпуль» требует у «Барселоны» за 24-летнего футболиста € 90 млн.
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