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Кузьмин: вся страна, наверное, заждалась чемпионства «Спартака»

10 мая 2017, среда. 14:09. Футбол

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин, являющийся воспитанником «Спартака», рассказал, почему у него не получилось закрепиться в составе красно-белых, а также поздравил клуб с завоеванием чемпионского титула.

«Была большая конкуренция. Если помните, в концовке 90-х «Спартак» всегда был на виду, практически всегда чемпион. Поэтому пробиться туда молодому футболисту было очень сложно. Понятно, что мне было тогда 17-18 лет, а у команды и так все хорошо, для нас вообще за счастье было, что просто брали тренироваться с основной командой.

Мы, воспитанники «Спартака», встречаемся каждый год зимой и проводим турнир среди выпускников 1978—1984 годов рождения. При общении всегда говорим, что все мы внутри остаёмся красно-белыми. И конечно, ощущаю себя спартаковцем. Всё-таки футбольная школа дала дорогу в жизнь.

Ну за «Спартаком», как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про «Спартак»? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства «Спартака». Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом", — цитирует Кузьмина «Реальное время».

Источник: Реальное время Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин ФК Спартак Олег Кузьмин
Новости. Футбол
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