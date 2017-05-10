Кузьмин признался, что жалеет, что не перешёл в «Рубин» раньше

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, что у него был вариант перейти в стан казанской команды ещё до того, как он выступал за «Локомотив» в период с 2009 по 2010 год. Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года.
«И до «Локомотива» у меня был вариант попасть в «Рубин». Я выбрал «Локо» из-за того, что Москва и дом рядом. А что не получилось, не знаю. Не моя команда «Локомотив», и всё.
Жалею, что сразу в «Рубин» не перешёл? Есть такое, да. Наверное, из всей своей карьеры об этом только и жалею, что не пошёл сразу в Казань. В «Рубин» лично Бердыев приглашал. Ещё помню его первые слова тогда, что всё равно ты оказался у нас", — цитирует Кузьмина «Реальное время».